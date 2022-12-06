В Одессе будут судить экс-правохранителя, который пытал украинцев на Донеччине

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ГУ МВД Украины в Донецкой области по фактам государственной измены и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской облпрокуратуры.

Расследованием установлено, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уволившийся из правоохранительных органов в 2014 году экс-милиционер из Мариуполя добровольно перешёл на сторону врага и поступил на службу в военное подразделение России.

«Он занял должность заместителя так называемого «коменданта – начальника гарнизона» оккупационных войск, дислоцировавшегося на территории пгт. Лазурное, под позывным «Грек». В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборант склонял к сотрудничеству с оккупационными властями России представителей украинских госорганов и органов местного самоуправления, которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Совместно с представителями вооружённых сил, спецслужб, правоохранительных органов РФ пытал и запугивал людей, незаконно захватывал недвижимость.

Так, в начале апреля обвиняемый вместе с военными государства-агрессора задержали главу одного из поселковых советов Скадовского района Херсонской области и местного предпринимателя. Долгое время мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От них требовали предоставить информацию о проукраинских активистах, местных жителях, которые могут сотрудничать и предоставлять информацию сотрудникам СБУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Одесская областная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту пособничества государству-агрессору.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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