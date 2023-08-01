524-й день войны: продвижение ВСУ — украинский военный феномен

Начались 524-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперёд, несмотря на преимущество российских оккупантов в вооружении и живой силе.

«Наши Вооружённые силы сегодня осуществляют вещи, которые можно назвать военным чудом», – сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 июля в эфире телемарафона, который транслирует канал «Рада».

Она отметила, что сейчас ВСУ активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, поэтому работу украинских военных стоит оценивать «не только километрами» территории, которая была деоккупирована.

«У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении», – сказала Маляр, подчеркнув, что продвижение сил обороны на юге и востоке страны является «украинским военным феноменом».

Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 1 августа, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новосёловского Луганской области, продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтёрском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение, а на Запорожском сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 ЗРК противника, тяжёлую огнемётную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк», 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.

На первом фото Оперативного командования «Юг» боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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