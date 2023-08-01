Килийская громада простилась со старшим лейтенантом Олегом Бондаренко

Килийская громада Одесской области простилась с 47-летним командиром зенитного взвода, старшим лейтенантом Олегом Бондаренко из села Шевченково.

Об этом сообщает пресс-служба Измаильской райгосадминистрации.

Олег умер на территории воинской части, где нёс службу в рядах защитников украинского неба.

Односельчане Олега рассказывают, что он пошёл служить, оставив достаточно успешный фермерский бизнес, чтобы защитить от оккупантов стариков и семью родного брата, в частности, любимых племянников. После учёбы за границей защищал украинское небо от вражеских ракет. Был командиром зенитно-артиллерийского взвода. Чтобы не волновались, родным говорил, что находится на заработках…

К сожалению, Олег не создал свою семью и не стал отцом.

Обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.

Похоронили военного 15 июня в родном селе.

Как сообщала Одесса News, 9 июня 2023 года в районе села Сторожево Волновахского района Донецкой области погиб житель Одесской области, главный сержант разведывательного взвода Максим Дмитриев из села Новая Некрасовка.

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Фото: Бессарабия Inform

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