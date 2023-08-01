Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родилось 158 малышей

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы родились 158 малышей, что на 21 ребёнка больше, чем на прошлой неделе.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета, среди новых жителей Одессы одна пара близнецов.

«Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки — на свет появилось 80 маленьких одесситок и 78 юных одесситов», — говорится в сообщении.

Лидерство по количеству новорожденных за последнюю неделю принадлежит городскому роддому №1 — здесь увидели свет 44 малыша.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Фото иллюстративное.

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