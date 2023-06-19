Враг подтянул резервы на Купянском и Лиманском направлениях, ситуация сложная

Российские войска сконцентрировали на востоке Украины значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых, и ведут активные наступательные действия.

Об этом 19 июня в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои», – написала замминистра обороны Украины.

Она пояснила, что оккупанты не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей и это определяет для россиян основное направление наступления.

«Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться», – заявила Маляр.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 19 июня под контроль Украины вернулись восемь населенных пунктов и 113 км2 территории.

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