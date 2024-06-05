В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Дегтярёв, светлая память

Защищая родную Украину от оккупантов, во время выполнения боевого задания, верный воинской присяге, погиб солдат Вячеслав Дегтярёв.

Об этом сообщила в Facebook 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы.

Cолдату было 30 лет…

Одесса News сообщала о гибели 21 января 2024 года на фронте в результате обстрела н.п. Тягинка Бериславского района Херсонской области Николая Харука с позывным «Батя» из города Черноморск Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада ТРО г.Одесса/Facebook

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