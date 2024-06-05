Кто в Одессе 5 июня останется без света

Согласно лимитам потребления электроэнергии, доведённым НЭК «Укрэнерго», в Одесской области 5 июня все сутки с 00:00 до 24:00 будут действовать графики стабилизационных отключений.

При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Если потребление вырастет, возможен ввод экстренных отключений. Чтобы этого не допустить, каждый из нас должен снизить использование света», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: пр.Шевченко, 8-9. Работы продлятся до 15.00.

Северные РЭС: Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, Балтская дор., 28, Савранский пер. (пер. Большевистский), 3-10, 2а, 3а, 7а, Пересыпская, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 22, 30, 81, Рыночная, 7, Жевахова, 3-61, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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