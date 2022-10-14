84 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы 14 октября

14 октября три судна с 84 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Балкеры направляются потребителям в Африке и Азии, — говорится в сообщении.

«Среди них балкеры SUPER ARSENAL, которые доставят 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, которые доставят 13,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир», — информирует Министерство.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Украина работает над продлением срока действия «зернового соглашения» и уже сейчас поднимает вопрос о расширении в будущем спектра вывоза товаров из украинских портов.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на онлайн-брифинге в четверг, сообщает Укринформ.

Дипломат отметил, что в целом «зерновой коридор» работает хорошо и, несмотря на определённые технические сложности, возникающие в основном из-за попыток России затормозить процесс осмотра судов, из портов Украины выходит в среднем от 8 до 13 кораблей с украинской сельхозпродукцией.

«Для нас это выгодно, важно, этот трек нужно продолжать. Надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь переговоры с турецкой стороной о деталях продолжения этого мандата и совершенствовании работы Совместного (координационного) центра. Мы также ставим вопрос о возможности расширения в будущем спектра вывоза товаров из Украины. Пока что это, конечно, на перспективу, но в повестке дня это стоит», — сказал Боднар.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подписали на 120 дней Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда работают над продлением ещё на год «зерновой инициативы», срок действия которой истекает в конце ноября.

Фото: Мининфраструктуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod