Пограничники в Одесской области учились стрелять по дронам

В Одесской области пограничники отработали стрельбу по летающим целям.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В течение нескольких дней на берегу Чёрного моря пограничники Измаильского отряда учились попадать в воздушные цели.

В частности, бойцы Госпогранслужбы совершенствовали мастерство применения стрелкового и группового оружия по низко летающим целям – вели огонь по целям на высоте около двух сотен метров. Эти навыки могут понадобиться для поражения вражеских беспилотников-разведчиков, ударных дронов или дронов-камикадзе.

Кстати. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Вооружённые силы Украины сбивают по меньшей мере 85% иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.

Как сообщала Одесса News, 13 октября в южных регионах при попытке ведения воздушной разведки уничтожены два российских беспилотных шпиона типа «Орлан-10».

Фото и видео: dpsu.gov.ua

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