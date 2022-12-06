Врачи обнаружили у Саакашвили отравление тяжёлыми металлами

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отравлен тяжёлыми металлами.

Об этом говорится в медицинском заключении, распространённом командой юристов Саакашвили, сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.

В отчёте американский токсиколог Дэвид Смит отметил, что «тестирование выявило наличие тяжёлых металлов» в организме Саакашвили, а демонстрирующие патологические симптомы «являются результатом отравления тяжёлыми металлами». По словам Смита, «в разумной степени медицинской уверенности» токсичные вещества, включая ртуть и мышьяк, были введены после того, как Саакашвили был заключён в тюрьму.

Авторы отчёта также заявили, что Саакашвили вводят вредные лекарства без должного присмотра. Они добавили, что «повышенный риск смертности неизбежен» без адекватного лечения.

Как отмечается, другой независимый врач, Мариам Джишкариани, возглавлявшая осматривавший Саакашвили консилиум медиков, сообщила, что у него «диагностированы повреждения мозга и нейроинтоксикация».

«Он страдает рядом серьёзных заболеваний, которые, согласно грузинскому законодательству, несовместимы с его заключением», — заявила она.

Тенгиз Цуладзе, врач из консилиума медиков, созданного уполномоченным по правам Грузии, подчеркнул, что Саакашвили «похудел более чем на 40 килограммов после задержания».

Как сообщала Одесса News, гражданин Украины, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которое, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в грузинский порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией. Статья за незаконное пересечение границы предусматривает до пяти лет лишения свободы. Саакашвили голодал 50 дней в тюрьме. Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

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