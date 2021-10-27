Украинский омбудсмен встретилась в грузинской тюрьме с Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в руставской тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Об этом в среду она сообщила журналистам, пишет Эхо Кавказа.

Денисова рассказала, что политик не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу, а также выступает против принудительного кормления.

«Он считает себя узником Путина», – добавила Денисова.

Омбудсмен также рассказала о проблемах, которые возникли у неё в тбилисском аэропорту.

«Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила она.

Адвокат Саакашвили Николоз Гварамия заявил, что в больнице, куда хотят перевести политика, его ликвидируют.

По сообщению IPN, несколько человек, которые будут «заниматься ликвидацией» Саакашвили, уже отправили в больницу. «Из-за серьёзных проблем с безопасностью Михеила Саакашвили не могут перевести в пенитенциарную больницу. По нашей информации, в больнице будет так называемый имитированный бунт. Несколько офицеров спецназа, которые будут всем этим заниматься, уже направлены туда», — сказал Гварамия. Он отметил, что считает необходимым обратиться к общественности и правительству Грузии. «Противоречивые заявления высказываются Министерством юстиции и врачами. По словам министра юстиции, не было обсуждений относительно перевода Саакашвили в гражданскую клинику, что прямо противоречит заключению врачей», — отметил адвокат. Защита Саакашвили требует в ближайшее время решить вопрос о госпитализации экс-президента и одновременно исключить его перевод в тюремную больницу. Саакашвили, который уже более 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей, сформированной по инициативе Министерства юстиции. 23 октября ему провели процедуру переливания крови, чтобы стабилизировать состояние здоровья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.