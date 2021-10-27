Ничего личного: одесситка Ястремская обыграла землячку на турнире в Италии

Две представительницы Одессы — теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова — встретились в среду во втором раунде турнира WTA 250 в Курмайоре (Италия) с призовым фондом 235 тысяч 238 долларов.

Как сообщает XSPORT, Ястремская (№79 WTA) обыграла соотечественницу (132) в напряжённом трёхсетовом матче – 6:1, 3:6, 7:5.

Одесситки провели на корте 1 час 53 минуты.

«Даяна подала девять эйсов против одного у оппонентки. При этом, обе украинки допустили по четыре двойные ошибки. Также Ястремская реализовала пять из десяти брейк-пойнтов против трёх из десяти у Козловой», — говорится в сообщении.

В четвертьфинале соревнований Даяна встретится с победительницей итальянского противостояния между Лукрецией Стефанини (188) и Ясмине Паолини (56).

Как сообщала Одесса News, в первом круге турнира в Италии Ястремская обыграла россиянку Виталию Дьяченко.

Фото: j48tennis.net.

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