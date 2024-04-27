28 апреля в Одессе соревнования по бегу Seaside Marathon, центр будет перекрыт

В связи с проведением соревнований Seaside Marathon Odesa в это воскресенье, 28 апреля, с 7:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта в части Одессы.

Закрытыми будут: проспект Шевченко (от площади Десятого апреля до проспекта Гагарина), переулок Шампанский (от проспекта Шевченко до улицы Маршала Говорова), улица Маршала Говорова (от переулка Шампанского до улицы Академической), улица Академическая (от площади Десятого апреля до улицы Фонтанская дорога).

Водителей следует учесть перекрытие улиц и заранее спланировать свой маршрут.

Также в этот день с 07:00 до 15:00 будут внесены изменения временного характера в схемы движения городских маршрутов общего пользования:

Троллейбусного маршрута № 7 : в направлении движения к ул. Новосельского – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; по направлению движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

: в направлении движения к ул. Новосельского – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; по направлению движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту. Троллейбусного маршрута № 9: в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатная на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговская, ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатная на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговская, ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту. Автобусный маршрут № 115: по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля; в направлении движения в пос. Сахарный – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанскую, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля; в направлении движения в пос. Сахарный – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанскую, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту. Автобусный маршрут № 146: в направлении движения к ул. Давида Ойстраха — от 5-й ст. Б. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту.

в направлении движения к ул. Давида Ойстраха — от 5-й ст. Б. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту. Автобусный маршрут № 185 : в направлении движения к Соборной пл. — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к 411-й батарее — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

: в направлении движения к Соборной пл. — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к 411-й батарее — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту. Автобусный маршрут № 198: по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанскую, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) – от пл. Десятого апреля по ул. Черняховского, 5-ю ст. Б. Фонтана, Фонтанскую, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту. Автобусный маршрут № 242: в направлении движения к ул. Паустовского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к Больнице водников — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

в направлении движения к ул. Паустовского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к Больнице водников — от просп. Шевченко на ул. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту. Автобусный маршрут № 168: в направлении движения к ул. Говорова – от ул. Посмитного на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля (конечная остановка); в направлении движения к ул. Паустовского – от пл. Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Посмитного и дальше по маршруту.

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