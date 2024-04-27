Житель Одесской области привёз с фронта арсенал оружия и торговал им

Житель одного из населённых пунктов Великодальницкой объединённой территориальной громады Одесской области привёз из зоны боевых действий две гранаты, более 500 граммов пластического взрывчатого вещества, почти 5 метров огнепроводной проволоки, три запала, пять собственно запалов запала, 8 капсул-детонаторов и три части взрывателя.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правонарушитель подыскал покупателя на весь этот арсенал и сбыл ему за 6500 гривен.

Одесские полицейские сообщили мужчине о подозрении в незаконных сделках с боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Отмечается, что во время проведения следственных действий полицейские изъяли запрещённые предметы и направили их на экспертизу. Согласно экспертному заключению, они относятся к боеприпасам и взрывчатым веществам. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли также автомат, два магазина к нему, прицел, почти 70 патронов разного калибра и более 100 граммов пороха, которые также направили на экспертное исследование.

«При достаточных доказательствах мы под процессуальным руководством Подольского отдела Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от трёх до семи лет», — сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Одесской области Вадим Зелинский.

В полиции напомнили, что не подлежит уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года в Одесской области Госбюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого в воинской части оружия.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области, СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy