В Одессе задержали подозреваемого в убийстве найденной в мешке женщины

Одесские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой утром 16 марта обнаружили в мешке на улице Мариинской.

По сообщению Одесского районного управления полиции №1 , выяснилось, что 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын. 55-летний мужчина ударил мать топором по голове, одел на неё полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил её тело в мешок и отволок подальше от дома.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Правонарушитель задержан по месту жительства. По словам мужчины, мать поплатилась жизнью из-за конфликта, который возник между ними, но его причину подозреваемый пока не озвучил.

Сейчас фигурант задержан. С ним проводятся неотложные следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость человека.



Фото: Одесское районное управление полиции № 1

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