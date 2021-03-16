Одесса готовится к настоящей весне

Ежегодно, в самом начале весны, специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» приступают к работам по приведению в надлежащий вид зелёных зон Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, в городских парках и скверах сотрудники предприятия проводят работы по уборке территорий от прошлогодней листвы, поросли и сухих веток, по необходимости производятся ремонт садовой мебели, покраска урн и скамеек.

Отмечается, что озеленители выполняют обрезку розовых кустов и подрезку деревьев плакучих форм (софоры японской, тутовых и ясеней). Ведь деревья, растущие в городской среде, требуют особого внимания и ухода. Они регулярно подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды: повышенное содержание пыли и газов в воздухе, уплотнённость почвы, недостаточное количество влаги.

Например, софора японская на Театральной площади – это государственный ботанический памятник природы местного значения. Плакучая форма кроны для софоры японской не является естественной, а создаётся искусственно руками озеленителей, именно этим обусловлена необходимость в регулярной подрезке растения.

«Софоры, которые украшают Театральную площадь, были высажены 25 сентября 1895 года, в этом году деревьям исполнится 126 лет», — говорится в сообщении.

Также работы по подрезке плакучих растений выполняются в Преображенском и Стамбульском парках, сквере Витте, по ул. Василия Стуса, парке Савицкого, Городском саду.

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