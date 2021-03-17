Пятая «ракетка» мира Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии

26-летняя титулованная теннисистка Элина Свитолина во время своего недавнего визита в Киев приняла участие в откровенной фотосессии.

Первую часть фотосессии опубликовал XSPORT.

Во втором блоке снимков спортсменка родом из Одессы вновь предстала в смелых образах, позируя даже без бюстгальтера.

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина согласно обновлённого на 15 марта Всемирной женской теннисной ассоциацией рейтинга, сохранила пятую позицию в мире..

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