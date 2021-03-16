Всемирная теннисная ассоциация изменила рейтинг двух одесских спортсменок

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 15 марта.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, как сообщает XSPORT, на одну строчку опустилась Даяна Ястремская (31-я), три позиции потеряла Екатерина Козлова (115-я).

Результаты рейтинга одесситки Даяны Ястремской понятны: 20-летняя теннисистка уже давно не участвует в теннисных турнирах, поскольку отстранена от выступлений на период расследования обвинений в употреблении Даяной метаболика — местеролона. Даяна Ястремская, провалившая допинг-тест, подала апелляцию на решение ITF о временном отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ждёт его решения.

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп и американка София Кенин.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина специально прилетела в Киев из Монте-Карло, чтобы принять участие в новом шоу на украинском телевидении — «Липсинк батл».

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