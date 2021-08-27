Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Чикаго

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина обыграла в матче 1/4 финала турнира WTA в Чикаго (США) Кристину Младенович (Франция) и пробилась в полуфинал.

Об этом сообщает XSPORT.

Свитолина разгромила свою соперницу в двух партиях — 6:1, 6:0.

«Украинка за час на корте выполнила 4 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 8-и и дважды ошиблась при подаче. Француженка допустила 2 «двойных». Элина впервые выиграла у Кристины – счет 1:2 по личным встречам», — говорится в сообщении.

В полуфинале чикагского турнира Свитолина сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Как сообщала Одесса News, первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина победила француженку Фиону Ферро во втором круге турнира в Чикаго.

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