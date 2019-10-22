Одесская теннисистка попала в рейтинг 100 самых влиятельных женщин

Журнал «Фокус» включил шестерых спортсменок в свой рейтинг, в том числе и теннисистку родом из Одессы Элину Свитолину.

Журнал «Фокус» опубликовал первую часть рейтинга «100 самых влиятельных женщин», в который попали шесть украинских спортсменок:

— Элина Свитолина (теннис, первая ракетка Украины);

— Наталья Морквич (паралимпийка, победительница этапов Кубка мира по фехтованию);

— Юлия Елистратова (победительница этапов Кубка мира по триатлону);

— Дарья Снегирь (теннис, победительница юниорского Уимблдона);

— Дарья Билодид (чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по дзюдо);

— Юлия Джима (биатлон, олимпийская чемпионка-2014 в эстафете).

Как сообщала Одесса News, WTA опубликовала 21 октября обновлённый рейтинг теннисисток. После Кубка Кремля в первой 10-ке произошли некоторые изменения: Элина Свитолина опустилась с четвёртого на восьмое место.