В Украине возобновляют паромное сообщение с Грузией

Возобновляется паромное сообщение Черноморск – Батуми (Грузия).

Об этом проинформировала компания Ukrferry.

Согласно расписанию, рейс из Черноморска Одесской области запланирован на 9 июля. Время в пути – около 60 часов.

Как указала LIGA.net, это первый рейс из Черноморска в Батуми после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

На маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии, отмечается на сайте Ukrferry.

Паром имеет 250 пассажирских мест. Высокая мореходность судна и его значительные размеры (длина – свыше 190 м, ширина – 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей ТIR, рассказали в Ukrferry.

Одесса News информировала, что паромный комплекс Орловка-Исакча с марта 2024 года работает по новому графику.

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