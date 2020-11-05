Генпрокурор восстановила одесского прокурора в должности, но работу не дала

5 ноября приказом Генерального прокурора Украины во исполнение постановления Пятого апелляционного административного суда Стоянов Николай Степанович восстановлен в должности прокурора Одесской области.

Об этом объявила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Впрочем, как сообщили в ведомстве, в существующей структуре и штатном расписании новосозданной в результате переименования Одесской областной прокуратуры, которая начала свою работу 11 сентября 2020 года, должность, на которую восстановлен прокурор, не предусмотрена, что обусловливает пребывание Николая Стоянова вне штата прокуратуры.

«Согласно действующему законодательству, назначение на административную должность руководителя областной прокуратуры осуществляется Генеральным прокурором после соответствующего одобрения Комиссией по отбору руководящего состава органов прокуратуры. Кандидатура Стоянова Н.С. на рассмотрение вышеуказанной Комиссии не вносилась», — говорится в объявлении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, 15 апреля 2016 года приказом и.о. Генерального прокурора Украины Юрия Севрука Николай Стоянов был освобождён от должности прокурора Одесской области и уволен из органов прокуратуры. Это произошло в соответствии с положениями Закона Украины «О прокуратуре» и Закона Украины «Об очистке власти» на основании изучения личного дела Николая Стоянова.

Увольнения Стоянова требовал от Петра Порошенко бывший в 2016 году председателем Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Сам губернатор принимал участие в акциях протеста т.н. общественников, прибывших из Киева, Николаева и Полтавы, против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области.

Президент написал и.о. Генпрокурора Юрику Севруку письмо о неотложной необходимости освободить прокурора Одесской области Николая Стоянова в порядке люстрации.