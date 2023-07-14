21 спасатель ликвидировал пожар в квартире дома по ул. Генерала Цветаева в Одессе

Вчера, 13 июля, в 18:08 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы по улице Генерала Цветаева.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, к месту пожара отправились 21 спасатель на 6 единицах спецтехники и опытно-испытательная лаборатория.

«На месте спасатели установили, что пожар возник в квартире на 2-м этаже 4-х этажного жилого дома. Из-за значительного задымления спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям и оперативности подразделений спасателям удалось спасти жилую квартиру от уничтожения. Через 25 минут после поступления сообщения пожар был полностью ликвидирован.

К счастью, никто не пострадал.

Вероятная причина пожара – «аварийный режим работы газовой плиты». Детали и убытки устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 8 июня в Одессе спасатели ликвидировали пожар в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Героев обороны Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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