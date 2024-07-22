Сырский: Что мы можем и должны сделать, чтобы остановить наступление врага

Армия страны-агрессора России не учитывает высокий уровень потерь и продолжает атаковать на многих участках линии столкновения.

Об этом главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский написал в Telegram после выезда на восточный фронт.

«Работаю на самых горячих участках Восточного фронта. Враг не учитывает достаточно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жестокие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещеевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности», — информирует Сырский.

Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага?, — вопрошает Главком.

«Ответ один: эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем предпочтение. А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов», — отвечает на свой вопрос Александр Сырский.

По его мнению, «ничего нового. Вместе с тем это требует мастерства в применении оружия и техники, точного огня, манёвра огнём, силами и средствами — то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач».

Как написал Сырский, «важное значение имеет подготовка штабов всех уровней с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации наших потерь. Поэтому на этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот опасный вид оружия. Следует использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника».

Главнокомандующий ВСУ встретился с каждым командиром бригады, ведущих оборону на направлениях главных действий противника, обсудил вопросы повышения эффективности наших действий, восполнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов, поблагодарил наших воинов за мужество, стойкость и героизм, которые они ежедневно проявляют при защите нашего государства и вручил награды.

Одесса News информировала, как Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил на востоке страны проведение боевых занятий в подразделениях резерва.

Фото: Сырский/Telegram

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