Подразделения ВСУ осуществили отход от Ласточкино в Донецкой области

Российские оккупационные войска за минувшие сутки увеличили число атак и ударов в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» ВСУ.

Об этом 26 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщил спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.

«Враг нарастил количество авиаударов (их было 45), увеличил количество штурмовых действий (было 72 боевых столкновения), также враг совершил 897 артобстрелов и 83 удара дронами-камикадзе», – рассказал Лиховий.

По его словам, несмотря на высокое давление противника, украинские подразделения ведут активную оборону, а также действуют маневрами.

Как указал Лиховий, самыми «горячими» остаются Авдеевское и Марьинское направления.

«В частности, на Авдеевском направлении наши защитники за минувшие сутки отбили 25 атак противника, на Марьинском направлении сразу 40 – это самый большой показатель за несколько последних дней. При этом подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населённых пунктов Орловка–Тоненькое–Бердычи, и не допустить дальнейшего продвижения в западном направлении», – подчеркнул спикер ОСГВ «Таврия».

Одесса News информировала о захвате оккупантами Авдеевки.

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