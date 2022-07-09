Байден поблагодарил ЦРУ за раскрытие планов РФ по вторжению в Украину

Президент США поблагодарил сотрудников штаб-квартиры Центрального разведывательного управления, которое предупредило мир о планах президента РФ Путина о вторжении в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в своём выступлении по случаю 75-летия ЦРУ Байден похвалил американских разведчиков за «тихую храбрость», сказав о собранных разведданных, раскрывших планы Путина и позволивших Вашингтону предупредить другие страны о готовящейся против Украины войне.

«Именно благодаря невероятной работе наших профессионалов в сфере разведки мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планирует в Украине, — сказал президент США. – Разоблачение планов Путина пробило огромную дыру в его лицемерии и дискредитировало его ложь о том, что мы делали в Украине».

Как сообщала Одесса News за два дня до начала войны, генсек НАТО Йенс Столтенберг 22 февраля после заседания комиссии Украина–НАТО в Брюсселе сказал, что «всё указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину. Мы видим продолжающееся наращивание военной мощи. Они обещали отступить, но продолжали наступать. Мы видим, что всё больше и больше сил выходят из лагерей, находятся в боевых порядках и готовы к удару. И мы видим непрекращающиеся провокации на Донбассе и различные операции под ложным флагом, где пытаются создать повод для нападения».

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