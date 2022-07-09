Одесская каратистка Анжелика Терлюга добавила себе ещё одну золотую медаль

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020 одесситка Анжелика Терлюга добавила в свою копилку и награду Всемирных игр, проходящих в штата Алабама (США).

Об этом сообщает издание XSPORT.

«На соревнованиях в Бирмингеме украинка выиграла четыре стычки и одну свела вничью – дебютную на Всемирных играх», — говорится в сообщении.

Анжелика Терлюга так прокомментировала свою победу: «Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины. Это была моя мечта: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим и моя страна победит во всём».

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Анжелика Терлюга выиграла золотую медаль на турнире в Марокко.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod