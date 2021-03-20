Баскетболистов двух одесских команд постигла неудача

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

В матче третьего круга «Тернополь» победил на своей площадке «Химик» (Южный) со счётом 89:74, сообщает БК «Химик».

«Двое легионеров «Тернополя», Келхон и Югба, набрали за матч 47 очков и стали основной проблемой южненцев в выездной игре. Кроме результативной атаки, Аверейл Югба ещё и показал отличную борьбу под щитом, став лучшим ребаундером встречи, собрав 16 отскоков», — говорится в сообщении.

Отмечается. что ключевой в этой встрече стала четвёртая четверть. Начав итоговый отрезок при счёте 64:59, тернопольчане увеличили за три минуты своё преимущество до 20 пунктов. Южнецы сумели сократить отставание до 12 пунктов, но в концовке более результативную игру показали хозяева площадки, и к финальной сирене гандикап «Тернополя» увеличился до пятнадцати очков.

Следующий матч «Химик» проведёт в Киеве, встречаясь 21 марта с «Киев-Баскетом».

Во втором матче этого же дня лидер чемпионата — «Киев-Баскет» — добыл 22-ю победу в сезоне, обыграв дома баскетболистов из «Одессы» — 85:71, с грустью сообщается на сайте БК «Одесса».

Отмечается, что самый результативный игрок матча Юрий Кондраков из «Одессы» — 17.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 22 победы (5 поражений) = 81.5%, «Прометей» — 19 (9) = 67.9%, «Днепр» — 19 (9) = 67.9%, «Тернополь» — 18 (11) = 62.1%, «Запорожье» — 16 (13) = 55.2%, «Химик» — 15 (13) = 53.6%.

Как сообщала Одесса News, матче третьего круга «Химик» (Южный) победил на своей площадке «Черкасских Мавп», а «Одесса» проиграла дома «Николаеву».

Фото: БК»Химик», БК «Киев-Баскет»

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