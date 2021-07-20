Одесская теннисистка Свитолина сохранила 6-е место в мировом рейтинге и прибыла в Токио

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 19 июля, согласно которому первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина сохранила шестое место.

Обновлённый рейтинг публикуется на официальном сайте WTA.

Даяна Ястремская опустилась на 2 строчки — 46-я.

На 13 позиций поднялась Екатерина Козлова (141), дошедшая до второго тура теннисного турнира в Будапеште и выиграв матч первого раунда на турнире серии WTA250 в Гдыне (Польша) у американки Кэти Волынец (WTA, 183) 7:6 (3), 6:2.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — японка Наоми Осака, Арина Соболенко из Беларуси, американка София Кенин и Бьянка Андрееску из Канады.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская прибыли в Токио (Япония), где 24 июля начнутся в рамках Олимпийских игр теннисные турниры.

«Олимпиада — всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год с нетерпением жду турнира и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну — особое чувство. Для моей страны Олимпиада — большое событие. Для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю всё возможное, чтобы хорошо подготовиться. Моя цель — выиграть медаль», — заявила Свитолина.

Как сообщала Одесса News, в парной сетке Олимпийских Игр Украина будет представлена дуэтами Людмила Киченок/Надежда Киченок и Свитолина/Ястремская.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.