Государству возвращено здание летнего кинотеатра на Французском бульваре в Одессе

Благодаря вмешательству Одесской областной прокуратуры государству возвращено здание пристройки летнего кинотеатра общей площадью более 241 кв. м по ул. Французский бульвар в Одессе на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Парк санатория имени Чкалова».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что это помещение незаконно выбыло из собственности государства на основании гражданско-правовых соглашений, без ведома собственника государственного имущества.

Отмечается, что Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.

В настоящее время судебное решение исполнено, имущество стоимостью более 2 млн грн зарегистрировано за государством в лице Министерства здравоохранения Украины.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года прокуратура вернула государству целостный имущественный комплекс ГП «Укрспецоборудование» в Одесской области стоимостью более 270 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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