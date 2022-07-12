Житель Одесской области обвиняется в поддержке государства-агрессора

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры жителю Одесской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и участии в террористической организации.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Генпрокурора Украины.

По данным следствия, с февраля 2022 года гражданин Украины сотрудничал с государством-агрессором и подконтрольным ему «ДНР». Подозреваемый через социальные сети распространял пророссийскую идеологию, превозносил РФ, поддерживал вооружённую агрессию оккупантов против Украины.

Отмечается, что подозреваемый также наладил контакты с руководством «ДНР» и так называемым Министерством внутренних дел ДНР. Находясь на подконтрольной Украине территории, подозреваемый собирал для оккупантов информацию относительно подразделений Вооружённых Сил Украины, которые размещались на территории Одесской области, дал согласие после выезда на временно оккупированную территорию присягнуть на верность «ДНР».

«Правоохранители задержали подозреваемого на территории Запорожской области при попытке уехать на временно оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года жителя Одесской области подозревают в передаче представителям РФ данных о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

Фото: Офис Генпрокуратуры

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