Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе

Более 25 тысяч голосов набрала петиция, автор которой предлагает заменить памятник российской императрице Екатерине II в Одессе памятником американскому актёру Билли Геррингтону.

Петиция была обнародована на сайте Офиса президента Украины 20 мая, её инициатор – Алексей Матвеев.

Необходимое для рассмотрения количество голосов петиция набрала 12 июля, на момент публикации её подписали более 25 тысяч 284 человека при требующихся 25 тысячах голосов.

Автор петиции объясняет, что Екатерина II – контроверсионная фигура, которая нанесла большой вред государственности и культуре Украины.

«Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить», – заявил Матвеев и предложил установить на месте памятника Екатерине II скульптуру Геррингтона – актёра, который снимался в порнофильмах в 90-х годах.

Геррингтон перестал сниматься в 2008-м и перешёл в строительный бизнес. В 2018-м он погиб в автокатастрофе. Актёр также является героем мемов. Идея «увековечить» его в украинском городе не нова, в Запорожье в прошлом году предлагали назвать в его честь площадь.

На сайте президента есть ещё одна петиция, касающаяся памятника Екатерине ІІ. Автор – Стефания Цегельник – предлагает снести его.

«Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке», – заявила автор.

Эта петиция с 28 июня набрала более 23,6 тысяч голосов.

Как сообщала Одесса News, памятник Екатерине II в Одессе установлен на Екатерининской площади, в историческом центре города. Его официальное название – «Памятник основателям Одессы», а неофициальное, как отмечает «Южне.City», – «Памятник Екатерине и её любовникам» (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потёмкина и Платона Зубова).

Памятник был установлен в 1900 году. После революции 1917 года его снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

За 15 лет были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Однако в апреле 2019-го Верховный суд Украины поставил точку в спорах и решил оставить монумент.

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