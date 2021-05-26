В Одессе двухсотлетний пушкинский тополь пустил молодые побеги

Совместными усилиями озеленителей одесского КП «Горзелентрест» и специалистов из Киева удалось спасти старинный одесский тополь на ул. Торговой, 17, помнивший пушкинские времена, и который осенью 2020 года был безжалостно кронирован представителями частной компаниии.

Как информирует официальный сайт города, о варварской обрезке легендарного дерева — от 25-метрового ствола остался обрубок порядка 8 метров — сообщили на горячую линию КП «Горзелентрест».

По одной из легенд, этот тополь посадил сам Александр Пушкин в честь своей возлюбленной итальянки Амалии, жены купца сербского происхождения Ивана Ризнича. Тополь – ботанический памятник природы, или, как его ещё называют, «тополь любви» или «пушкинский», в возрасте порядка 200 лет, обхват — около 6 метров. Обычно в городской среде срок жизни тополей всего 40-50 лет. Местные гиды водят к тополю экскурсии, а влюбленные приходят, чтобы прикоснуться к необычному дереву и загадать желание.

Спасти старинный одесский тополь удалось совместными усилиями озеленителей КП «Горзелентрест» и специалистов из Киева, которые откликнулись на проблему и произвели консервацию срезов особым раствором.

«Я думаю, что с этим тополем уже всё должно быть хорошо. Видимо, в этом дворе для него сложились благоприятные условия: он относительно защищён, нет никакой агрессивной среды, не ведутся раскопки. Тополь уже пустил побеги, и мы надеемся, что дерево будет жить и дальше», — отметил главный инженер КП «Горзелентрест» Владимир Хрома.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года после согласования с городскими властями заказчиком работ — ООО «Отель «Милано» — было принято решение оставить историческое мощение Красного переулка в Одессе.

Фото: «Одесса»

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