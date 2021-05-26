Криминалисты Одесской области получили современную передвижную лабораторию

Передвижную специализированную лабораторию на базе автомобилей «Фиат Дукато», оснащённую по европейским стандартам, получил отдел криминалистического обеспечения следственного управления в Одесской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сертификат на авто вручил заместитель главы Национальной полиции Украины-начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Говоря о важности современного технического обеспечения, он отметил, что ежегодно в Украине фиксируется почти 400 тысяч тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, которые, в основном, совершены в условиях неочевидности.

«Ключевую роль, кроме следователей и оперативных подразделений, действующих на месте происшествия, играют подразделения криминалистического обеспечения. Они применяют современные возможности для воспроизведения той обстановки, которая служила совершению преступления, нахождение тех доказательств следственной картины, которую невооружённому глазу, к сожалению, не видно», — заметил Цуцкиридзе.



Отмечается, что автомобиль оборудован унифицированными криминалистическими чемоданами, в том числе баллистическими, биологическими и трасологическими. Кроме того, предусмотрены защитные палатки для сохранения соответствующей следственной картины, оптическое и осветительное оборудование, а также квадрокоптер для дистанционной фото-, видеофиксации местности, обстановки и обстоятельств события, поиска людей, предметов на большом расстоянии и в труднодоступных местах.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Консультативная миссия Европейского союза в Украине поддержала одесских полицейских новым техническим оборудованием.

Фото и видео: Нацполиция

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