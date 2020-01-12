В Одесской области жестоко избили ветерана с позывным «Ангел»

В Подольске Одесской области избили ветерана добровольческого батальона ОУН Александра Ярошенко с позывным «Ангел».

Об избиении и расследования дела он рассказал в комментарии Центру прав человека ZMINA.

По словам Ярошенко, вечером 6 января во дворе многоквартирного дома, где он живёт, на него напали два человека с битой.

«Я возвращался из магазина и уже подходил к своему подъезду, как сзади меня ударили по голове чем-то тяжёлым, и я упал. Поочерёдно по голове битой били двое подонков с криками: «Ах, ты, с*ка, воин!». Я вдруг потерял сознание, а когда пришёл в себя, их уже не было рядом. Я пришёл домой и вызвал полицию и скорую», — рассказал Ярошенко.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, множественные рваные раны на голове, руках и гематомы.

Ярошенко заявил, что узнал нападавших — это местные жители, проживающие в этом же районе, два родных брата, ранее судимые за грабёж. Ярошенко также утверждает, что они оба — наркозависимые.

Подольская полиция к утру 7 января задержала подозреваемых в нападении. Тогда же полиция провела следственный эксперимент и нашла орудие нападения — биту.

9 января судья Котовского районного суда отпустила нападавших под домашний арест.

Ярошенко убеждён, что причиной нападения была его общественная деятельность. При этом нападавшие украли его рюкзак с купленными в магазине продуктами.

«Они меня знали раньше, потому что мы живём рядом. Они знают, что я бедный человек, и что с меня возьмёшь. Тем более, что они не просто сбили меня с ног, чтобы украсть что-то, а стояли и добивали с криками, что я «с*ка воин». Предполагаю, что они хотели меня убить и ушли, думая, что я уже мёртв», — добавил Ярошенко.

По его словам, это уже не первое нападение на него в Подольске. Их он связывает со своей активной общественной позицией против «местной мафии».

«Местный феодализм у нас процветает благодаря коррупционным и уголовным кланам. Я пишу разоблачительные статьи, провожу акции протеста, пишу заявления в прокуратуру — всё это о местной мафии во главе с первым заместителем руководителя местной прокуратуры. Он, по моему убеждению и по моей информации, покрывает местную контрабанду пограничного района, взымает поборы с местного бизнеса и т.д.», — заявил Ярошенко.

По словам Ярошенко, до 2014 года он занимался журналистской деятельностью. В 2014 году ушёл добровольцем в АТО, а после вывода батальона ОУН из зоны АТО в 2015 году вернулся домой в Подольск, где занялся общественной деятельностью.



По сообщению полиции, действия злоумышленников квалифицированы по ст.122 (умышленное нанесение телесных повреждений) и ст. 187 (разбой).