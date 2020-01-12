Зеленский выступил со вторым видеообращением по поводу авиакатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января обратился к украинскому народу, в котором заверил, что память всех погибших в авиакатастрофе самолёта МАУ в Иране будет достойно почтена, всех виновных в трагедии накажут.

Видеообращение размещено на официальном сайте Главы государства.



Полный текст обращения: «Уважаемые украинцы! Только что я провёл телефонный разговор с Президентом Ирана Хасаном Рухани. Он принёс официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский «Боинг-737».

Сейчас я хочу и наконец могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.

Сразу после авиакатастрофы создан и начал работать оперативный штаб при СНБО Украины. На место происшествия, в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы. В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ. Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.

Офис Генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы.

9 января, в 3:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы. У меня состоялся разговор с Президентом Ирана о чётком и полном взаимодействии с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолёта, «чёрным ящикам», записям радаров и диспетчеров из центра управления полётами.

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в том числе о возможности сбития украинского самолёта ракетой.

Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Я провёл рабочие консультации с нашими международными партнёрами – премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельств этой трагедии.

Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбитии украинского «Боинга». Мы призвали всех международных партнёров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

Мы работали системно, без истерик, ради одного – достижения результата, а именно – выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.

10 января у меня состоялся разговор с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.

И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбития украинского самолёта и свою вину в авиакатастрофе. Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнёров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций – от имени украинского народа.

Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования ещё нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолёт.

Возвращаясь к разговору с Президентом Ирана. Мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время.

Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – «чёрных ящиков».

Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации.

Мы договорились, что никто не отвертится. Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.

Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Я призываю всех международных партнёров Украины, всё мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно – на земле, воде или в воздухе.

Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика.

Дорогие украинцы! В эти тяжёлые для каждого из нас дни я хочу сказать следующее.

Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернём украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были».

Как сообщала Одесса News, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолёт.

Фото и видео: Пресс-служба Президента Украины