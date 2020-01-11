Одесский Центр неотложной помощи в 2019 году свыше 15 тысяч раз приезжал на вызовы

Машины КУ «Центр неотложной медицинской помощи» в Одессе на протяжении минувшего года осуществили 15 150 выездов на дом к пациентам. Из общего количества вызовов около 10,5 тысячи составили выезды к взрослым пациентам и свыше 4,6 тысячи — выезды к детям.

Как сообщает Департамент здравоохранения Одесского горсовета, эта работа проходит в рамках реализации первого в Украине проекта по работе муниципальной службы неотложной помощи.

Отмечается, что автомобили городской службы неотложной помощи обеспечены всем необходимым оборудованием и медикаментами для оказания медицинской помощи. Для «неотложки» ранее были закуплены 18 машин, а в ближайшее время на улицы Одессы выедут ещё шесть автомобилей, один из которых приспособлен для транспортировки пациентов с инвалидностью.

Также работают круглосуточные телефоны диспетчерской неотложной медицинской помощи: 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Кроме вызова врача на дом, по этим номерам можно позвонить в колл-центр неотложной помощи, где квалифицированные врачи круглосуточно без выходных бесплатно консультируют по медицинским вопросам, не требующим выезда врача на дом к пациенту. В таком же режиме осуществляет выезды на дом один из автомобилей «неотложки», остальные машины выезжают в часы работы медучреждений первичного звена: с 8:00 до 20:00 — с понедельника по пятницу и с 9:00 до 15:00 — по субботам.

Кстати. Городскими властями Одессы первыми в Украине создано коммунальное учреждение «Центр неотложной медицинской помощи», для которого закуплены автомобили, медоборудование, компьютерная техника, установлено программное обеспечение, позволяющее в режиме реального времени отслеживать на карте перемещение всех машин.

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи и детских поликлиниках Одессы открыты кабинеты неотложной помощи. Налажено взаимодействие Центра неотложной медпомощи 15-50 с городскими медучреждениями и службой экстренной медицинской помощи «103», которая продолжает обслуживать экстренные вызовы.

Фото: «Одесса»