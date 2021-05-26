Украина запрещает импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года.

Соответствующий проект постановления «О распределении пропускной способности межгосударственных сечений» регулятор принял 26 мая на открытом заседании.

«На совместных совещаниях мы пришли к мнению, что с производителями электрической энергии мы должны мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду и ситуацию с накоплением угля. Хотя этой зимой импорт и был необходим, но это ни в коем случае не значит, что мы не продолжим запрет. На сегодня мы готовы сделать это только до 1 октября», — сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Отмечается, что проектом постановления предусматривается временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, не входящими в Энергетическое Сообщество (Российская Федерация и Республика Беларусь). Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

Ранее, в связи с вступлением в силу 15 мая 2021 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», НКРЭКУ получила полномочия ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2012 года АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» продлили действие контракта с Россией на транзит нефти на десять лет — с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

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