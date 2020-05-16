В Суворовском районе Одессы сегодня 2 пожара, есть жертвы

Сегодня около 15 часов в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице 40 лет Обороны Одессы погибла 55-летняя хозяйка жилья. Ещё один пожар произошёл ночью на улице Марсельской.

По предварительным выводам работников полиции и ГСЧС, прибывших на улицу 40 лет Обороны Одессы, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём хозяйки квартиры, что, вероятно, и стало причиной её гибели.

Как сообщает Суворовский отдел полиции, сведения по данному факту сотрудники территориального отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Тело погибшей будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Ночной пожар на Марсельской обошёлся без жертв. Пожарники спасли 5 человек, из которых один ребёнок. По данным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание произошло в тамбуре на 9-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Пламя охватило частично две квартиры.

Пожар ликвидировали 24 спасателя.

Как сообщала Одесса News, с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 34 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.

Фото: ГСЧС