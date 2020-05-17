Суицид или убийство: полиция устанавливает причины падения одессита с 20-го этажа

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено во дворе многоэтажки на улице Среднефонтанской 15 мая.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе.

Отмечается, что тело погибшего без признаков жизни было обнаружено около 17 часов на территории ЖК «Чудо–город». На место сразу же выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью травмы мужчина получил в результате падения с высоты.

Полные обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняются.

Одесса News сообщала о смерти в ноябре прошлого года 47-летнего жителя Одессы в результате падения с 7-го этажа многоэтажного здания на проспекте Академика Глушко.