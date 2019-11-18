Ограблением обернулась для одесситки покупка с рук

Жительница Одессы заказала у незнакомцев товар на сумму шестнадцать с половиной тысяч гривен, договорилась, чтобы подвезли его к работе, а когда вышла забирать — один из мужчин вырвал у неё из рук деньги, а второй начал заталкивать в микроавтобус, на котором они приехали.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Одесской области.

«43-летнюю потерпевшую спас прохожий, который, увидев беспредел злоумышленников, набрал «102», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Малиновского отдела полиции, на территории обслуживания которых было совершено правонарушение, мгновенно отреагировали на сообщение, и через несколько минут оба злоумышленника были задержаны.

Грабители оказались местными, одному из них 32, другому 41, последний из них находился в алкогольном опьянении.

«Сейчас одесситам объявлено о подозрении по ч.2 ст.186 (грабёж) Уголовного кодекса Украины, — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. — За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет».