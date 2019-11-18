Вандалы оставили надписи на парапетах стелы «Крылья Победы» в Одессе

Сегодня, 18 ноября, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» в ходе ежедневного обхода и уборки обслуживаемой территории обнаружили, что на гранитных тумбах с именами героев и парапетах возле стелы «Крылья Победы» на площади Десятого апреля в Одессе неизвестные оставили надписи.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Специалисты участка по обслуживанию памятников монументального искусства, которые не являются памятниками архитектуры, оперативно смыли надписи и привели в надлежащий вид территорию возле стелы.

Как сообщала Одесса News, в начале ноября на фасаде здания Одесского областного центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат) на ул. Пироговской активисты общественной организации «Национальное сопротивление» вырезали перфоратором мемориальную доску маршалу Георгию Жукову.