Полиция устанавливает обстоятельства гибели одессита, выпавшего с 7-го этажа

Полиция устанавливает обстоятельства гибели одессита, выпавшего 26 ноября с 7-го этажа многоэтажного здания на проспекте Академика Глушко.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, смерть мужчины наступила в результате падения из окна многоэтажки на проспекте Академика Глушко в Одессе 26 ноября около одиннадцати часов утра.

«Установлено, что погибший — 47-летний одессит, который арендовал квартиру на седьмом этаже этого дома. Именно из её окна он и выпрыгнул», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия. Предварительная причина смерти мужчины — самоубийство.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.