На внеочередной сессии Одесского облсовета решили не допустить продажу земли

26 ноября состоялась 29-я внеочередная сессия Одесского областного совета, рассмотревшая, в частности, вопрос об открытии рынка земли.

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, подавляющим числом голосов было поддержано обращение депутатов областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно недопущения преждевременного открытия рынка земли, как противоречащего интересам Украины и украинцев.

Единственным, кто поддержал закон о земле, оказался председатель Одесской облгосадминистрации, приглашённый на сессию, Максим Куцый.

«Все предыдущие политические силы, которые были у власти, постоянно поднимали вопрос продажи земли, и только партия «Слуга народа» сделала реальный шаг к открытию рынка, который принесёт Украине дивиденды. Давайте признаем, что действующий ныне мораторий не защищает землю», — отметил он.

Однако, его речь не изменила мнение депутатов.

Куцый на своей странице в Facebook прокомментировал решение депутатов:

«Сегодня на внеочередной сессии областного совета докладывал о земельной реформе. О том, что открытый рынок позволит фермеру эффективно пользоваться своими паями, местные общины получат в свой бюджет дополнительные поступления, а теневые схемы, когда крестьяне отдавали в пользование свой пай не за мешок картошки, — уйдут в прошлое. Однако присутствующие депутаты, избранные ещё 4 года назад, думают иначе и просят остановить реформу… Создание чётких и простых правил является важной задачей современности. И конечно, оно не нравится политическим силам, которые привыкли к постоянному и привычному образу манипуляций. Ведь от «договорняков» с сильными и богатыми мы переходим в прозрачные отношений, честность которых государство гарантирует с помощью правил и законодательных механизмов».

Отмечается, что всего в сессионном зале зарегистрировались 64 депутата, которые также приняли ещё одно обращение — о снятии с рассмотрения законопроекта №2189 «О внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» и недопущения принудительной децентрализации на территории Украины.

Фото: Одесский облсовет, Facebook