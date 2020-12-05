Сессия Одесского облсовета вместо 11 утра открылась в 11 вечера

Первая сессия Одесского областного совета VIII созыва, проведение которой было запланировано областной территориальной избирательной комиссией на 11 утра 4 декабря, началась вчера в 23 часа.

Как сообщает официальный сайт облсовета, до 23 часов трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы. Народные избранники от политических партий «За майбутнє», «Оппозиционная платформа-За жизнь, Партия Шария требовали зарегистрировать 9 членов политпартии «За майбутнє».

После выполнения условий, пленарное заседание было открыто.



На сессию были приглашены председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, члены областной избирательной комиссии, народные депутаты Украины.

В связи с тем, что электронная система голосования вышла из строя, вновь избранные депутаты проводили голосование путём поднятия рук с временными удостоверениями. Все 84 депутата присутствовали в зале. После объявления открытия заседания депутаты приняли присягу депутата местного совета.



Согласно итогам голосования на выборах депутатов Одесского областного совета, 5-процентный барьер преодолели местные организации таких политических партий и вошли в состав депутатского корпуса областного совета: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 24 депутата, «Слуга народа» — 16 депутатов, «Доверяй делам» — 11, «Европейская солидарность — 10, «За майбутнє» — 10, ВО «Батькивщина» — 7, «Партия Шария» — 6.

После избрания временного президиума первой сессии областного совета нового созыва был утверждён регламент работы и создана счётная комиссия.

Далее, после небольшого перерыва, депутаты избрали председателя Одесского областного совета. Большинство голосов было отдано за Григория Диденко — депутата от партии «Слуга народа». На этот пост также претендовал кандидат от ОП-ЗЖ Вадим Шкаровский. Из 84 депутатов облсовета за Диденко проголосовали 44. За Шкаровского — 40.



Первым заместителем председателя областного совета избран Олег Радковского — депутат от ВО «Батькивщина». Также депутаты путём голосования избрали председателей постоянных комиссий Одесского областного совета.

Одесса News сообщала детальные подробности и причины несвоевременного начала открытия первой сессии областного совета.