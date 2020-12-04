В Одессе никак не может состояться первая сессия облсовета из-за бунта депутатов

Согласно постановлению Одесской областной территориальной избирательной комиссии №174 «О созыве первой сессии новоизбранного Одесского областного совета VIII созыва» 4 декабря в 11 утра должна была начаться первая сессия облсовета нового созыва.

Об этом сообщает наш корреспондент.

С утра депутаты от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь, «За майбутнє» и Шария стали блокировать трибуну. Причина — президентская политсила «Слуга народа» и её союзники затягивают регистрацию девяти депутатов от «За майбутнє» и одного члена ОП-ЗЖ.

Руководит всей блокировочной операцией представитель от ОП-ЗЖ Виктор Баранский. В кресло главы собрания физически села депутат от ОП-ЗЖ Тамила Афанасьева. Все подходы к трибуне оказались перекрытыми. После словесных баталий началась физическая потасовка.

Представитель «За майбутнє» (экс-глава собрания) Сергей Паращенко предложил руководителям фракций пройти в кабинет губернатора. Его предложение встретили овациями.

После недолгого перемирия потасовки возобновились. Бунтовщики заявили, что председатель терризбиркома «спрятался» в своём кабинете. По их убеждению, партия власти просто пытается протащить своего кандидата на пост председателя облсовета и призвали всё делать по закону: сначала зарегистрировать всех их коллег, а уже потом проводить сессию. Двери в помещение облтеризбиркома сломали.



Депутат от «Евросолидарности» Юрий Басюк, комментируя ситуацию, сказал: «Мы наблюдаем за попытками ОП-ЗЖ, партии Шария и ставшими вместе с ними в один ряд «За майбутнє» сорвать сессию облсовета. Часть их депутатов опоздали с подачей документов и не зарегистрированы на данный момент — они тянули с регистрацией, чтобы давить на коллег и требовать для себя мест на пост главы облсовета и ключевые комиссии, а когда у них не получилось — решили сорвать сессию».

Позже стало известно, что документы о регистрации депутатов на сессию, заполненные утром, пропали. Их кто-то украл. Коалиция, чтобы всё-таки провести сессию, начала регистрацию заново, однако депутат от Шария Яна Фрейман порвала регистрационный лист и сорвала регистрацию. В сессионный зал вызвали полицию.



В итоге в работе сессии объявлен перерыв, а руководителям всех фракций предложили собраться на совещание, чтобы с проблемной ситуацией всё-таки разобраться. Один из протестующих призвал новоназначенного главу ООГА Сергея Гриневецкого вмешаться, чтобы «прекратить это позорище» — вручаемые тайком мандаты под роспись о принятой депутатской присяге.

С заявлением выступила присутствующая в зале народный депутат от ОП-ЗЖ Татьяна Плачкова. Она предупредила о готовящемся «по инициативе одной из партий» силовом захвате президиума совета правоохранительными органами.

Одесса News проинформирует о дальнейшем ходе событий.

Фото: Таймер, Думская