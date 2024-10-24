Дело о незаконном обогащении главы Одесского облсовета Диденко продолжается

Решением апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда супруге главы Одесского облсовета Григория Диденко нардепу от «Слуги народа» Юлии Диденко и их дочери Софии вернули изъятые детективами НАБУ телефоны Apple Phone 14 Pro Max и Apple Phone 15 Pro Max.

Коллегия ВАКС тем самым удовлетворила жалобу защиты и отменила определение первой инстанции, наложившей арест на эти устройства в рамках уголовного производства о незаконном обогащении, — пишет Думская.

Судьи пришли к выводу, что детективы НАБУ изъяли айфоны с нарушением порядка, установленного законом.

На следующей неделе апелляционная палата рассмотрит ещё одну жалобу Юлии Диденко — на решение об аресте её банковского сейфа.

По мнению издания, качели с арестованным имуществом дали НАБУ несколько козырей против народной депутатки.

«Пытаясь отмазать себя, она дала ряд свидетельств, которые позволили Бюро открыть новое уголовное производство, где в качестве главного фигуранта уже выступает Юлия Диденко. Кроме того, укрепилась доказательная база в отношении самого председателя облсовета. Этакая мышеловка. По всей вероятности, в ближайшее время им объявят о подозрении», — гпишет издание.

Одесса News информировала, что уголовное производство, в котором фигурирует семья Диденко, открыто по статье о незаконном обогащении. По мнению детективов НАБУ, с 2020 года председатель облсовета приобрёл активов на сумму, которая на 17 млн грн превышает законные доходы его и близких. Для сокрытия этого факта он, как утверждается, вносил недостоверные сведения в декларации.

Среди приобретённого нечестным путем — автомобили Audi SQ8 2021 года выпуска и Mercedes–Benz C200 2021 года выпуска, часы Hublot, недвижимость, средства, полученные от купли-продажи сельхозпродукции и от подрядчика, выполняющего работы за бюджетные деньги.

Так, Диденко купил 1700 тонн семян, заплатив 240 долларов за тонну, затем продал их по 305 долларов за тонну, что принесло ему 518,5 тыс. долларов, или 20,5 млн грн. В декларации чиновника эта сделка не зафиксирована.

Во время обысков 29 августа у Григория Диденко изъяли телефон Apple iPhone 14 Pro Max, где обнаружилась, в частности, переписка с банкиром и главой фракции «Слуга народа» в Одесском горсовете Вадимом Мороховским), большую часть которой Диденко успел почистить.

Также был арестован телефон, принадлежащий Константину Сироте — брату Юлии Диденко (девичья фамилия — Сирота). В НАБУ не исключают, что найденная в них информация ускорит процесс объявления подозрений. Пока же подозреваемых в деле нет.

На очередной сессии Одесского областного совета, которая проходила 6 сентября, в президиум, где председательствовал Григорий Диденко, полетела подушку, набитая перьями и деньгами, которую забросил в Диденко глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Шмушкович.

Фото: Думская

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