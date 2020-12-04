Гриневецкий и Труханов почтили память погибших на пожаре в одесском коледже

4 декабря, в день первой годовщины пожара на Троицкой, глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкии и мэр Одессы Геннадий Труханов почтили память погибших и возложили цветы к стенам колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как отмечает официальный сайт города, в тот трагический для Одессы день пострадали 47 человек, огонь унёс жизни 16 из них.



«Это трагедия, которая навсегда останется в истории нашего города и памяти одесситов. И общая задача — делать всё возможное, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Так, мы продолжаем работу по комплексному оснащению городских школ системами автоматической пожарной сигнализации. Также я обратился к главе Одесской облгосадминистрации Сергею Гриневецкому с тем, чтобы он взял под свой личный контроль проверку одесских учреждений высшего образования на предмет соблюдения всех норм и правил пожарной безопасности», — отметил Геннадий Труханов.



Спустя год после пожара судьба здания остаётся неопределённой, до сих пор нет окончательного решения с собственником здания.

«Министерство образования и Национальная академия наук Украины не могут договориться, а они являются главными пользователями здания, владеют около 9 500 квадратных метров. МОН считает, что Академия наук должна передать здание им, а они, в свою очередь, – городу. Учитывая, что это центральная часть Одессы и памятник архитектуры, для меня приемлема такая позиция, но НАН требует возмещения 6 000 квадратных метров. В связи с этим мною дано поручение профильным департаментам комплексно подойти к изучению данного вопроса и посмотреть, какие здания на территории Одессы принадлежат Национальной академии наук, в каком они состоянии и как используются – по назначению ли, отведена ли земля», — рассказал Сергей Гриневецкий.



«Что касается здания колледжа, то сейчас оно находится в аварийном состоянии. Мы комплексно подойдём к этому вопросу и предложим оптимальную формулу его решения. У нас уже есть план действий ремонтных работ, который мы готовы представить руководству ОГА уже на следующей неделе», — отметил Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, 3 декабря председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий вместе с заместителем Министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком провели селекторное совещание по вопросам дальнейшей судьбы Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сгоревшего 4 декабря 2019 года.

Фото и видео: «Одесса», Facebook