Кому в Одессе 5 декабря отключат свет

5 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Елисаветинская улица: 1, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Богдана Хмельницкого: 1, 1/3, 1а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Ватутина: 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Конная улица: 2/4, 6, 8/10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Мечникова улица (Малиновский): 106, 108, 110, 112
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Пастера улица: 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.
|Торговая улица: 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
5 дек.
|20:00
5 дек.