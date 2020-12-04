MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе 5 декабря отключат свет

Кому в Одессе 5 декабря отключат свет

Отключение-света2.jpg

5 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Елисаветинская улица:  1, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Богдана Хмельницкого:  1, 1/3, 1а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Ватутина:  21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Конная улица:  2/4, 6, 8/10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Мечникова улица (Малиновский):  106, 108, 110, 112
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Пастера улица:  17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.
Торговая улица:  20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
5 дек.		 20:00
5 дек.

 

Просмотров: 113

Смотрите также...

scroll to top