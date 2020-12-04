В Одесской облгосадминистрации спустя год после пожара вспомнили о сгоревшем колледже

Председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий вместе с заместителем Министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком провели селекторное совещание по вопросам дальнейшей судьбы Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сгоревшего 4 декабря 2019 года.

На встрече также присутствовали представители Национальной академии наук Украины, профильных департаментов, руководители учебных заведений и педагоги, — отмечается на странице Одесской ОГА в Facebook.

«Стороны обсудили необходимость обеспечения бесперебойного обучения для учащихся колледжа и возможные варианты страхования здания от уничтожения. По мнению специалистов, здание колледжа находится в аварийном состоянии и требует дальнейшей консервации», — говорится в сообщении.



На совещании было подчёркнуто, что здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса является памятником архитектуры.

«Из-за погодных условий и низкие температурные показатели состояние здания может существенно ухудшиться, что приведёт к его разрушению. Специалисты отметили, что целесообразным будет передать здание на баланс одному владельцу. Это поможет сохранить архитектурную ценность и фасадные стены, а также позволит привести здание в порядок», — к такому мнению пришли участники совещания.

Решено было создать рабочую группу из числа специалистов и всех заинтересованных лиц для решения судьбы здания и, в первую очередь, безопасности для граждан. «Цель — провести полную инвентаризацию объекта и вместе достичь общего решения в рамках действующего законодательства», — отметил глава ООГА Гриневецкий.

«Сейчас одним из ключевых вопросов является создание безопасных условий для всех граждан. Поэтому решение о дальнейшей судьбе колледжа должно быть взвешенным и комплексным. Для того, чтобы решить вопрос, нам необходимо создать рабочую группу, которая срочно начнет свою работу. В нее войдут специалисты и все заинтересованные лица, которые помогут детально проработать этот вопрос», — отметил Сергей Гриневецкий.

О деятельности рабочей группы, которая по требованию Гриневецкого должна провести своё заседание в ближайшее время, Одесса News обещает регулярно информировать.

Как сообщалось, в результате пожара, который произошёл 4 декабря прошлого года в здании, где размещался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, ещё 31 получил телесные повреждения различной степени тяжести. Огонь полностью разрушил многоэтажное здание — памятник архитектуры 1914 года и уничтожил всё имущество.